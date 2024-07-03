Сырский признал сложную обстановку для ВСУ: новости СВО на утро 3 июля

Фото: Администрация президента Украины

Александр Сырский

Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают сталкиваться со сложной обстановкой на Покровском направлении, сообщил главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский. По его словам, линия активного фронта в зоне специальной военной операции стала еще больше.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 2 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Какова сейчас обстановка в зоне СВО

Главком отметил, что ВСУ приходится все время отправлять войскам на данном направлении дополнительное снаряжение, в частности боеприпасы и огневые средства. Он подчеркнул, что сейчас главной проблемой для украинских командиров любого уровня является комплектование частей «мотивированными, качественно подготовленными военнослужащими». Также ВСУ испытывают трудности в обеспечении войск современными средствами РЭБ и противовоздушной обороны для борьбы с российскими БПЛА.

132-я бригада 1-го Донецкого армейского корпуса и добровольческая бригада «Ветераны» выдавливают противника и сдвигают линию фронта к Торецку в ДНР, сообщил военный корреспондент Александр Сладков. Журналист опубликовал кадры совместных штурмовых атак обоих подразделений, на которых видно, что бойцы работают как в лесистой местности, так и в условиях технической и жилой застройки. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Классической тактикой российской армии, по мнению Сладкова, является «море нашего огня», а также продвижение по «мертвым опорным пунктам противника». По оценкам военкора, ВСУ до сих пор «в нокдауне» от того, как их отодвинули от Авдеевки.

Турецкие Bayraktar не стали для ВСУ чудо-оружием, предположил специалист по вооружениям, пишущий под именем Капрал Гашеткин. Он напоминает, что Киев до начала СВО делал на эти дроны большую ставку и рассчитывал с их помощью «взломать оборону донецкого и луганского корпусов». Однако реальность оказалась отрезвляющей — и «никаким вундерваффе они не стали», говорит он.

Гашеткин напоминает, что Украина собиралась открывать на своей территории филиал компании — производителя этого БПЛА. Однако судьба проекта до сих пор неясна, хотя поступали сообщения, что его свернули, отмечает специалист.

Как ВСУ атаковали РФ

Пять населенных пунктов Белгородского района были атакованы ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительной информации, один мирный житель был ранен.

В трех домах села были обнаружены различные повреждения, включая пробитые крыши, выбитые окна, поврежденные фасады и постройки. Также произошел пожар из-за возгорания сухой травы, который был быстро потушен пожарными. Дрон повторно атаковал поселок Октябрьский, нанеся ущерб зданию социального объекта, а также повредив микроавтобус и три легковых автомобиля на парковке.

Фото: МО Украины

К чему призвали в США и Европе

Группа высокопоставленных чиновников в США и Европе, в том числе уходящий с поста генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг, выступили за отмену ограничений на удары Вооруженных сил Украины по территории России, сообщает еженедельник Defense News со ссылкой на источники. Как отмечает издание, Столтенберг незадолго до июньской встречи с министрами обороны НАТО в Брюсселе пообщался с журналистами на эту тему.

Столтенберг в преддверии встречи с министрами обороны НАТО в июне в беседе с журналистами говорил, что Украина не сможет защитить свою территорию, «если она не сможет бить по России». Defense News выяснил, что снять ограничения на удары ВСУ по России также требуют несколько высокопоставленных представителей Конгресса США. Издание уточнило, что в их числе оказались и демократы.

В свою очередь министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас поддержал отмену ограничений в отношении ВСУ. По его словам, сдерживание Украины, когда «Россия организует атаки со своей территории», является «нонсенсом».

Какая судьба ждет Славянск

Славянск в ДНР может быть уничтожен из-за тактики ВСУ, которые превратили его в крупный укрепрайон, предположил в беседе с NEWS.ru экс-депутат Народного совета ДНР, военный эксперт Владислав Бердичевский. По его оценке, та же участь постигнет соседние населенные пункты — Краматорск и Дружковку.

Экс-депутат напомнил, что Славянск расположен на северной границе ДНР, недалеко от Харьковской области. По словам Бердичевского, это фактически делает город «воротами в Донбасс».

Фото: МО Украины

Что на самом деле думают в Киеве о предложении Орбана

Президент Украины Владимир Зеленский на самом деле не отвергал предложения премьера Венгрии Виктора Орбана, предположил политолог Сергей Марков. По его мнению, в Киеве согласны с инициативой Орбана и после пропагандистской подготовки сами предложат его.

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявлял, что Зеленский выслушал предложение Орбана о прекращении огня. По его словам, Киев считает, что такие инициативы не могут рассматриваться в отрыве от других аспектов урегулирования.

Почему Запад не будет уходить с Украины

Западные страны не собираются уходить с Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе торжественного собрания по случаю Дня независимости республики в Минске. По его словам, Западу нужна эскалация конфликта, чтобы ввести в страну войска НАТО.

Он отметил, что уже начались «шевеления» на украино-белорусской границе с целью втянуть Минск в боевые действия. Белорусский лидер подчеркнул, что республика не поддастся на эти провокации и не будет втянута в конфликт. При этом он объяснил планы Запада тем, что для Киева на фронте складывается «катастрофическая» ситуация.

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