В МО Белоруссии назвали причину возможной ядерной войны в Восточной Европе МО Белоруссии: эскалация в Восточной Европе может спровоцировать ядерную войну

Фото: МО Республики Беларусь

Виктор Хренин

Нагнетание обстановки в Восточной Европе может спровоцировать открытое вооруженное противостояние вплоть до применения ядерного оружия, заявил на заседании Совета министров обороны стран — членов СНГ глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин, сообщает РИА Новости. По его словам, в Восточной Европе наблюдается кризисная ситуация, которая несет предпосылки «перехода в фазу конфликта».

Коалиция западных государств целенаправленно следует курсу на деградацию отношений, поступательно продавливает агрессивные нарративы в адрес государств Содружества, — заявил Хренин.

По его словам, в Восточной Европе идет «демонтаж архитектуры региональной безопасности» и в военной сфере появились новые угрозы. По мнению министра, это может спровоцировать вооруженное противостояние с применением оружия массового поражения.

Ранее бывший разведчик корпуса морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер выразил уверенность, что удары Украины по территории России американскими ракетами спровоцируют мировую войну. По его мнению, сегодня от катастрофы мир отделяет одно «нажатие кнопки». Как считает Риттер, ядерная угроза будет висеть над планетой, пока Украина имеет ракеты ATACMS и Storm Shadow.