В США схватились за голову из-за планов Украины по России Риттер: удары Украины по России американским оружием приведут к мировой войне

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Скотт Риттер

Атаки Украины на территорию России американскими ракетами спровоцируют мировую войну, заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер. В эфире YouTube-канала Redacted он сказал, что от катастрофы мир отделяет одно «нажатие кнопки».

Сейчас у нас никакой линии нет. Есть одно нажатие кнопки. Мы находимся на расстоянии одного пуска ATACMS от масштабного ядерного конфликта с Россией. Это означает, что, если украинцы, у которых сейчас есть ракеты ATACMS, атакуют не ту цель внутри России, это может привести к всеобщей ядерной войне. Вот в чем дело, — пояснил аналитик.

Риттер добавил, что угроза ядерного конфликта будет висеть над миром до тех пор, пока Украина имеет такое оружие, как ATACMS, SCALP и Storm Shadow. По мнению аналитика, Киев необходимо лишить этого вооружения.

Ранее стало известно, что глава комитета палаты представителей Конгресса США по внешней политике Майкл Маккол убеждает президента Джо Байдена разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары американским вооружением не только по приграничным районам, но и по всей России. По информации СМИ, 6 июня Маккол адресовал главе Белого дома письмо, в котором передал слова президента Украины Владимира Зеленского о невозможности Украины эффективно защитить Харьков. По мнению политика, этому мешает запрет Вашингтона на использование некоторого вооружения США.