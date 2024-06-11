Байдена уговаривают позволить ВСУ бить вглубь России Politico: окружение убеждает Байдена позволить ВСУ бить по всей России

Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президента США Джо Байдена убеждают разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары американским вооружением не только по приграничным районам, но и по всей России, передает РИА Новости со ссылкой на Politico. По данным издания, идею активно поддерживает глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл Маккол.

Конгрессмен Майкл Маккол агитирует Байдена позволить Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по другим частям России, помимо территории РФ около Харьковской области, — указали журналисты.

По информации издания, 6 июня Маккол адресовал Байдену письму, в котором передал слова президента Украины Владимира Зеленского о невозможности Украины эффективно защитить Харьков. По мнению политика, этому мешает запрет Вашингтона на использование некоторого вооружения США.

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что страны — участницы НАТО на саммите, запланированном на июль, должны снять ограничения на удары Вооруженными силами Украины по территории России. Он призвал признать объекты РФ «законными военными целями» ВСУ. Глава республики отметил, что имеющиеся ограничения «не основаны на каком-либо рациональном или прагматичном подходе».