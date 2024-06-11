Еще один лидер НАТО призвал разрешить ВСУ удары по России Президент Латвии призвал снять ограничения на удары ВСУ по России

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look press

Эдгарс Ринкевич

Страны — участницы НАТО на саммите, запланированном на июль, должны снять ограничения на удары Вооруженными силами Украины по территории России, заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевич. Он призвал признать объекты РФ «законными военными целями» ВСУ, пишет Politico. Глава республики отметил, что имеющиеся ограничения «не основаны на каком-либо рациональном или прагматичном подходе».

Мы все понимаем, что, если вы действительно хотите выиграть войну, вы должны иметь возможность наносить удары по целям также глубоко внутри России, если они являются законными военными целями, — сказал Ринкевичс.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил применение французского оружия Украиной для ответных ударов по России. Глава государства уточнил, что Париж при этом не разрешает использовать поставленное им вооружение для атак против гражданских лиц. Он добавил, что ограничения зависят от действий России.

Депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен до этого заявила, что Запад готовит предлог для размещения войск на Украине. По ее словам, страны Североатлантического альянса могут отправить в республику немецкие или другие вооружения, способные наносить удары по российской территории.