«Не готовы на компромисс»: Киев оценил возможность переговоров с Москвой Ермак: Киев не желает идти на компромиссы с Москвой, в том числе по границам

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Андрей Ермак

Киев не готов идти на компромиссы с Москвой по вопросу завершения конфликта на Украине, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, находящийся с визитом в Вашингтоне. По его словам, которые приводит агентство Reuters, это касается в том числе изменения границ страны.

Ермак в ходе общения с журналистами заявил, что Киев прислушается к любым советам о том, как достичь «справедливого мира». При этом он подчеркнул, что руководство Украины не желает идти на компромиссы с Москвой.

Мы не готовы пойти на компромисс по очень важным вещам и ценностям: независимости, свободы, демократии, территориальной целостности, суверенитета, — сказал он.

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква ранее заявил, что Зеленский выслушал предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня, но не согласился с ним. По его словам, Киев считает, что такие инициативы не могут рассматриваться в отрыве от других аспектов урегулирования.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реакцию Киева на предложение Орбана, отметила, что все слова украинского руководства о мире являются ширмой и клише. По ее словам, реальную цель озвучил коллективный Запад — это нанесение России стратегического поражения.