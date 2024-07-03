Военные уничтожили замаскированные позиции ВСУ на Ореховском направлении На Ореховском направлении нашли и уничтожили замаскированные позиции ВСУ

Фото: МО РФ

Операторам FPV-дронов 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» удалось обнаружить и уничтожить замаскированные позиции ВСУ и живую силу противника на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобороны России. Бойцы ВС РФ также ударили с помощью дронов по укрепленным позициям и замаскированным блиндажам ВСУ севернее села Работино.

Как отметили в ведомстве, во время проведения воздушной разведки операторы регулярно обнаруживают и уничтожают места запуска БПЛА украинской армии, а также военную технику иностранного производства. В Минобороны РФ подчеркнули, что в зависимости от обстановки на передовой меняется тактика применения БПЛА. Например, для уничтожения бронетехники беспилотники совершают пикирование, которое позволяет резко поразить цель.

Минувшей ночью в акватории Черного моря российскими силами уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска. Кроме того, средствами ПВО уничтожены 10 беспилотников над разными российскими регионами.

Кроме того, накануне на Авдеевском направлении российские артиллеристы подбили очередной американский танк Abrams ВСУ. Ее поразил выстрелом из самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» высокоточный корректируемый снаряд «Краснополь».