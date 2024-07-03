Российские бойцы впервые уничтожили боевую машину «Тунгуска» в зоне СВО

Фото: МО РФ

Российские бойцы впервые уничтожили боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска» в зоне СВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Также ВС РФ ликвидировали восемь пикапов, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122-мм гаубицу Д-30.

Кроме того, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Малые Проходы, Старица и Липцы Харьковской области. Также была отражена контратака группы центра сил специальных операций «Восток».

Ранее подразделения Вооруженных сил России установили полный контроль над районом Новый в городе Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Операцию провели бойцы Южной группировки войск. Кроме того, бойцы ВС РФ улучшили положение по переднему краю.

Минобороны РФ также сообщало, что российские силы уничтожили вертолет Ми-24 и инженерные автомобили на аэродроме Полтава. Уточняется, что ракетный удар нанесен расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

До этого российское военное ведомство опубликовало видео поражения самолетов ВСУ на аэродроме в Миргороде Полтавской области. На кадры попал момент группового ракетного удара по объекту, нанесенного расчетами ОТРК «Искандер-М».