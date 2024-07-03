«Шутить не собираемся»: в ГД раскрыли меры сдерживания НАТО в Финляндии Депутат Соболев: Россия формирует новые части для сдерживания НАТО в Финляндии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Виктор Соболев

Россия формирует новые части для сдерживания НАТО в Финляндии, рассказал член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. В беседе с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что Москва «шутить не собирается». Он также напомнил про участие Финляндии в войне на стороне гитлеровской Германии.

На границе с Финляндией мы принимаем необходимые меры. Россия восстанавливает Ленинградский военный округ, сформировано управление округа, управление объединений. В том числе мы формируем новые соединения, части и объединения. Там принимаются меры. Шутить не собираемся. Мы знаем опыт, когда Финляндия участвовала в войне на стороне гитлеровской Германии, — высказался Соболев.

Ранее стало известно, что Финляндия предоставит доступ Вашингтону к 15 своим военным объектам для возможного использования ВС США. Соответствующее соглашение о сотрудничестве в области обороны между Хельсинки и Вашингтоном, подписанное в декабре прошлого года, 1 июня принял финский парламент.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер до этого заявил, что власти США считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским вооружением. По его словам, дальнобойное оружие не должно применяться по территории России, а полуостров остается частью Украины.