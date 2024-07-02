В Пентагоне назвали допустимым удары оружием США по Крыму

Фото: US Joint Staff/via Globallookpress.com

Патрик Райдер

Власти США считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским вооружением, заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает ТАСС. По его словам, дальнобойное оружие не должно применяться по территории России, а полуостров остается частью Украины.

Могу лишь сказать, что наша политика в отношении использования дальнобойных вооружений для ударов по России не изменилась, она заключается в том, что дальнобойные вооружения должны применяться в пределах ее (Украины - NEWS.ru) суверенной территории, — сказал он.

24 июня стало известно, что в акватории Черного моря произошел инцидент с американским разведывательным БПЛА RQ-4B Global Hawk. По версии военного эксперта Алексея Живова, дрон мог помогать наведению ракет ATACMS во время обстрела ВСУ Севастополя днем ранее.

Согласно информации Telegram-канала Fighterbomber, когда БПЛА вел разведку у черноморского побережья в районе Крыма 23 июня, рядом с ним на очень большой скорости пролетел российский МиГ-31. По неподтвержденным данным, в результате возникшей турбулентности дрон потерял высоту и был вынужден покинуть район дежурства.

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов заявил, что если Россия начнет сбивать дроны НАТО, которые кружат рядом с Крымским полуостровом, ООН может признать это нарушением международного права. Он напомнил, что организация до сих пор официально не признала Крым территорией РФ, даже несмотря на проведенный там референдум.