Битва за Часов Яр 3 июля: тяжелое бегство ВСУ, установка флагов ВДВ и РФ

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают текущую обстановку в Часове Яре, который штурмуют ВС РФ. Какую интересную информацию с этого участка фронта предоставили журналисты сегодня, 3 июля 2024 года? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Ситуация и события в Часове Яре в среду

«На момент 3 июля обстановка на направлении Часов Яр сложилась следующим образом. Первое. Противник оставил микрорайон Канал. Оттянув силы за канал, националисты укрепились в районе школы. Это самое крупное здание в микрорайоне Новое. Второе. Артиллерия ВСУ молчит. Третье. Враг на данном направлении сильно работает FPV-дронами. Четвертое. 98-я ВДД ВДВ продолжает давить в урочище Орлова в направлении канала Северский Донец — Донбасс», — пишет «Архангел спецназа Z».

WarGonzo также подтверждает, что в результате длительных и тяжелых штурмовых действий российской армии ВСУ оставляют восточный пригород Часова Яра, уходя на заранее подготовленные позиции за каналом Северский Донец — Донбасс, идет зачистка.

«После прорыва обороны на восточном рубеже и начала зачистки микрорайона Канал подразделения ВСУ заметно снизили активность наземных войск. Основной вопрос для украинской армии в данный момент — механика дальнейшей обороны. Вариантов для маневра немного, поскольку двигаться вдоль канала Северский Донец — Донбасс после продвижения 98-й ВДД уже не получится. Единственным доступным вариантом остается организация обороны вдоль КСД, однако резкое снижение численности 24-й ОМБр и смежных подразделений, в том числе Нацгвардии Украины, может сыграть с обороной в этом районе злую шутку. Из-за больших потерь на ряде участков, прежде всего в северной части канала, нарушается связанность боевых позиций. Это дает ВС РФ окно возможностей для развития атаки и дальнейшего продвижения вглубь города. Тем не менее ожидать, что движение будет беспроблемным и быстрым, также не стоит», — отметила «Военная хроника».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО Украины

Что происходило в Часове Яре вчера, 2 июля

Вчера военкоры писали, что микрорайон Канал в Часове Яре полностью под контролем ВС РФ.

«Это означает, что пролом обороны ВСУ все-таки произошел, теперь перед командованием украинской армии встала дилемма: сдать центральную часть города и попробовать зацепиться за канал Северский Донец — Донбасс или откатиться к западу в промзону и попытаться организовать оборону там. С учетом того, что на Часов Яр российская армия давит сразу с нескольких направлений, перенос огня и боев на новые позиции ВСУ — лишь вопрос времени», — сообщила «Военная хроника».

Readovka также писала, что русские десантники освободили микрорайон Канал в Часове Яре — флаги России и 98-й дивизии ВДВ развеваются на руинах последнего здания.

«В ожесточенных боях русские десантники из 98-й бригады ВДВ полностью вырвали из лап врага микрорайон Канал в Часове Яре. Наши бойцы развернули флаги России и своей родной дивизии в самом крайнем здании микрорайона Канал. Штурмовые группы десантников несколько раз прорывали оборону ВСУ в Канале, бои там велись последние несколько месяцев. В начале июня русская армия зашла в центр района, но украинские боевики продолжили оказывать сопротивление. Важнейшая высота полностью под контролем ВС РФ. Информацию о бегстве ВСУ из микрорайона подтверждают даже украинские ресурсы: взятие русской армией этого участка — еще один гвоздь в крышку гроба всего гарнизона противника в Часове Яре», — сообщил источник.

«Архангел спецназа Z» рассказывал, как ВС РФ смогли взять под контроль микрорайон Канал в Часове Яре.

«Десантники 98-й ВДД ВДВ залетели на броне в микрорайон Канал и взяли под контроль оставшиеся многоэтажки. Противник был подавлен и уничтожен. Микрорайон Канал — под нашим контролем. Враг перебрасывает остатки своих подразделений за канал. Северный лесной массив условно под нашим контролем. ВСУ отошли за канал. Возможно присутствие мелких разрозненных групп украинских боевиков в Южном лесу. Работа продолжается! Флаги ВДВ и России развеваются на крайнем доме», — сообщал источник.

Украинские военные во время боя в Часове Яре раздавили своего сослуживца бронированным гусеничным транспортером, рассказал вчера РИА Новости командир штурмовой группы ВСУ Валентин Гриднев, сдавшийся в плен после этого ЧП.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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