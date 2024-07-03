«Неприемлемые потери»: в США оценили ущерб авиации ВСУ от ударов ВС РФ Forbes: авиация ВСУ понесла неприемлемые потери после ударов ВС РФ по аэродромам

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России нанесли неприемлемые потери украинским военно-воздушным силам, заявил обозреватель издания Forbes Дэвид Экс. Журналист отметил, что в распоряжении ВСУ остается мало вертолетов и истребителей, которые нечем заменить.

Потери являются неприемлемыми для потрепанных украинских ВВС и бригад армейской авиации. В их распоряжении есть всего несколько десятков вертолетов МиГ и истребителей типа Су, и при этом их ничем нельзя заменить. У армии есть около 50 Ми-24, но с увеличением этого числа также могут возникнуть трудности, — отметил аналитик.

По словам Экса, Киев испытывает острую нехватку средств ПВО, что привело к уязвимости украинских авиабаз для атак российских беспилотников и ракет. Он подчеркнул, что удары ВС РФ по объектам ВСУ неуклонно усиливаются с осени прошлого года. При этом обещанные Украине западные истребители будут так же уязвимы к российским налетам, как и советские вертолеты и самолеты, отметил обозреватель.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео поражения самолетов ВСУ на аэродроме в Миргороде. На кадры попал момент группового ракетного удара по объекту, нанесенный расчетами ОТРК «Искандер-М». ВСУ лишились пяти действовавших многоцелевых истребителей Су-27. Также повреждены еще два самолета, находившихся на ремонте.