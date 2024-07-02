Появилось видео удара «Искандерами» по аэродрому с украинскими самолетами Минобороны РФ опубликовало кадры удара «Искандерами» по аэродрому в Миргороде

Фото: МО РФ

Министерство обороны России в Telegram-канале опубликовало видео уничтожения самолетов ВСУ на аэродроме Миргород в Полтавской области Украины. На кадры попал момент группового ракетного удара по объекту, нанесенный расчетами ОТРК «Искандер-М».

Объективным контролем подтверждено уничтожение боевой авиационной техники. В результате удара российской армии было уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время удара было уничтожено шесть истребителей ВСУ. Отмечалось что эти Су-27 могли выпускать ракеты по Крыму и приграничным территориям России. «Определенные потери» подтвердил и экс-советник командования ВВС Украины Юрий Игнат. Он уточнил, что касаются они техники.

Накануне Минобороны России сообщало об уничтожении самолетов и военного аэродрома ВСУ. При этом о чем именно шла речь не пояснялось. Также, по данным ведомства, за минувшие сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники и ракетные войска поразили ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники противника и места хранения безэкипажных катеров.