В НАТО не смогли договориться о долговременной военной помощи Украине DPA: страны НАТО не согласовали план многолетней военной поддержки Украины

Фото: МО Украины

Страны — члены НАТО не смогли согласовать план по военной поддержке Украины в течении нескольких лет, сообщает информационное агентство DPA на своей странице в социальной сети Х. Отмечается, что взять на себя многолетние финансовые обязательства участников Североатлантического альянса пытался убедить его генеральный секретарь Йенс Столтенберг, но у него этого не получилось.

Также отмечается, что страны Альянса договорились выделить Киеву €40 млрд в рамках военной помощи на следующий год. Тем не менее, о том, какую именно долю внесет каждое государство в данный пакет, прийти к соглашению не удалось.

Ранее сообщалось, что в конце июня совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил выделение нового транша Украине. Так, размер финансовой помощи составит $2,2 млрд. На текущий момент общий объем помощи Киеву достиг $7,6 млрд. В то же время Украина обязана в 2024 году вернуть организации по своим долгам $2,9 млрд.

До этого стало известно, что Эстония планирует передать Украине около €40 млн из замороженных российских активов после принятия соответствующего законопроекта. Как обратил внимание глава комиссии по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон, Таллин считает эту сумму незначительной.