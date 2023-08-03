ВСУ стягивают силы на подступах к Артемовску: новости СВО на утро 3 августа

Фото: МО Украины

Украинская армия собирает большие силы у Артемовска и продолжает вести активные боевые действия за соседние населенные пункты, заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин. Он уточнил, что на данный момент Клещеевка находится под контролем российских военных. Некоторые высоты в области Клещеевки, по его словам, заняты противником, который оттуда обстреливает подступы к Артемовску, контролируя часть территории.

Один ребенок был доставлен в больницу после обстрела ДНР со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил врио главы республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, украинские военные атаковали Донецк, Горловку и Ясиноватую. В результате обстрела ранения получили еще семь человек. В настоящее время пострадавший ребенок находится в медучреждении, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Кроме этого, в Кировском районе Донецка произошел случай подрыва местного жителя на противопехотной мине «Лепесток». Сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. При атаке ВСУ также повреждены девять жилых домов в Куйбышевском, Кировском, Киевском и Петровском районах Донецка.

Над Белгородской областью сработала система ПВО, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Разрушений и пострадавших нет.

Российские артиллеристы уничтожили позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области, где польские наемники попытались поднять свой национальный флаг. Командир подразделения с позывным Буря подтвердил, что напротив его подразделения находятся не только украинские войска, но и польские наемники, чьи разговоры часто слышны по радио. Он также отметил, что российские солдаты открыли пулеметный огонь по позициям через реку в момент, когда журналисты находились в их укрытии.

Украинская армия намерена вернуться к прежней тактике контрнаступления из-за неэффективности западной тактики. ВСУ намерены попытаться измотать российские силы, сообщила газета The New York Times. По данным издания, украинские войска, прошедшие подготовку на Западе, терялись в поле боя и не могли продвигаться через минные заграждения, а также откладывали наступательные действия.

Фото: МО Украины

Тем временем секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет четко установленных временных рамок для контрнаступления. Он также подчеркнул, что украинское командование следует системе НАТО в своем управлении. Данилов акцентировал внимание на том, что он никогда не называл действия ВСУ контрнаступлением. Он подтвердил, что обстановка на Украине остается сложной.

Экономика России продемонстрировала прочность перед западными санкциями, введенными после начала специальной военной операции, сообщила The Wall Street Journal. Москва выдержала это испытание. По данным газеты, провал Запада в том, чтобы быстро «поставить российскую экономику на колени» из-за начала СВО на Украине, «идентичен тупиковой ситуации на поле боя».

Китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил, что НАТО стала главной причиной обострения украинского кризиса. Он вспомнил действия Североатлантического альянса в Косово, Ливии и Афганистане. По его словам, пять расширений блока на восток значительно повлияли на «существующие после холодной войны порядок и безопасность в Европе».

Около 100 тысячам украинских беженцев, находящимся на территории Великобритании, возможно, придется покинуть страну в 2025 году после истечения срока их виз. Информацию подтвердил Роберт Бакленд, член парламента и бывший министр юстиции Великобритании. Он также призвал своих коллег — министров обсудить возможность предоставления украинцам «более стабильного статуса» и начать подготовительные работы по этому вопросу уже в текущем году.

В течение последних 24 часов войска Украины провели 74 обстрела территории Донецкой Народной Республики. При этом было выпущено 279 боеприпасов различного калибра. Под артиллерийским огнем оказались Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район.

Украинские военные также обстреляли Донецк и Макеевку. Утром 3 августа в течение часа было выпущено 16 снарядов калибра 155 миллиметров, соответствующих натовским стандартам.

Сотрудники компании «Херсон Автодор» начали убирать дорожные знаки с украинскими надписями, сообщает минтранс Херсонской области в Telegram-канале. Демонтаж начался на дороге Херсон — Новая Каховка — Геническ.

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