Работники «Херсон Автодор» начали демонтаж украинских дорожных знаков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сотрудники компании «Херсон Автодор» начали убирать дорожные знаки с украинскими надписями, сообщает минтранс Херсонской области в Telegram-канале. Демонтаж начался на дороге Херсон — Новая Каховка — Геническ.

Работы стартовали на автомобильной дороге Херсон — Новая Каховка — Геническ (в населенных пунктах Червоное, Семихатки. — Прим. Ред). Предприятие выполняет работы по установке новых дорожных знаков, которые закупили на средства из федерального бюджета РФ. Эти знаки устанавливаются в соответствии с нормами Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить библиотеки новых регионов страны книгами. По его словам, уже в ближайшее время для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей закупят 2,5 млн экземпляров изданий. Среди них будет народные сказки для детей, русская классика и произведения Захара Прилепина.

Медиа-менеджер, член Общественной палаты РФ журналист Александр Малькевич заявил, что поддерживает идею использовать формат ДЭГ на выборах президента в 2024 году на территории новых регионов. Он пояснил, что при ситуации в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях этот вариант является оптимальным с точки зрения безопасности.