В ОП поддержали дистанционное электронное голосование на новых территориях Малькевич: дистанционное голосование в новых регионах безопаснее традиционного

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медиа-менеджер, член Общественной палаты журналист Александр Малькевич заявил, что поддерживает идею использовать формат ДЭГ на выборах президента в 2024 году на территории новых регионов. В комментарии NEWS.ru он пояснил, что при ситуации в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях этот вариант является оптимальным с точки зрения безопасности.

Мое предложение было, и мы обсуждали с избиркомом, чтобы хотя бы подать заявку на ДЭГ в связи с президентскими выборами на март 2024 года. Я это поддерживаю и топлю за ДЭГ. Оно удобно и безопасно, а в ситуации прифронтовых территорий безопасно в кубе. В ближайшее время региональная избирательная комиссия сформирует заявку на присоединение Херсонской области к системе ДЭГ в рамках президентских выборов-2024, — сказал Малькевич.

Медиа-менеджер отметил, что на территории Херсонской области действует 14 территориальных избирательных комиссий и 233 участковые избирательные комиссии. Кроме того, в Херсонской области будет действовать механизм «Мобильный избиратель», который позволит местным жителям проголосовать по месту фактического нахождения.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова в ходе встречи с президентом страны Владимиром Путиным заявила, что электронное голосование в новых регионах применяться пока не будет. По ее словам, это сложно реализовать технически.

В ходе СВО Малькевич взял на себя работу медиа-ресурсов на территориях новых регионов. За это в марте 2023 года он получил из рук министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева госнаграду.