WSJ: российская экономика выстояла перед санкциями Запада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Экономика России продемонстрировала прочность перед западными санкциями, введенными после начала специальной военной операции, передает The Wall Street Journal. Москва выдержала это испытание.

По данным газеты, провал Запада в том, чтобы быстро «поставить российскую экономику на колени» из-за начала СВО на Украине, «идентичен тупиковой ситуации на поле боя».

Издание добавило, что Москва смогла решить проблемы с импортом микрочипов, которые начально возникли в России. Теперь у РФ есть высокоточное оружие, которым она наносит удары на ежедневной основе. Также российскую нефть продолжают покупать, несмотря на то, что на ее продажу были введены ограничения.

Эксперты объяснили устойчивость российской экономики значительными государственными вливаниями, развитием военно-промышленного комплекса, а также переориентацией внешней торговли на восточных партнеров.

Ранее мобильное приложение платежной системы и банка «Юнистрим» стало недоступно для скачивания в Google Play. При этом пользователи устройств Apple все еще могут скачать приложение через AppStore. 20 июля организация попала под американские санкции. Помимо «Юнистрима», из Google Play пропали приложения Локо-банка, банка «Солидарность» и Петербургского социального коммерческого банка.