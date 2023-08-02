Приложение еще одного российского банка пропало из Google Play Приложение банка «Юнистрим» пропало из Google Play

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Мобильное приложение платежной системы и банка «Юнистрим» стало недоступно для скачивания в Google Play, убедились в NEWS.ru. При этом пользователи устройств Apple все еще могут скачать приложение через AppStore. 20 июля организация попала под блокирующие санкции США.

Помимо «Юнистрима», из Google Play пропали приложения Локо-банка, банка «Солидарность» и Петербургского социального коммерческого банка. Их также можно скачать в онлайн-магазине мобильных приложений AppStore.

Накануне мобильное приложение российского банка «Тинькофф» было удалено из магазина Google Play. В самом банке рассказали, что американская компания приняла такое решение из-за санкций, введенных в отношении банка странами Запада. При этом приложения «Тинькофф инвестиции» и «Тинькофф мобайл» по-прежнему доступны, о чем свидетельствует страница магазина.

До этого из магазина Google Play пропало приложение оператора связи «МегаФон». В компании заявили, что они не видят оснований для такого решения, так как санкции Запада не распространяются на услуги связи. Приложение же используется исключительно для оплаты и подключения таких услуг. Подчеркивается, что программу можно скачать из российского магазина Rustore, а также из магазинов Appgallery, Xiaomi Getapps и Galaxy Store.