Приложение банка «Тинькофф» удалили из магазина Google Play

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Мобильное приложение российского банка «Тинькофф» было удалено из магазина Google Play. Предполагается, что американская компания приняла такое решение из-за санкций, введенных в отношении банка странами Запада. Отмечается, что приложения «Тинькофф инвестиции» и «Тинькофф мобайл» по-прежнему доступны, о чем свидетельствует страница магазина.

Пользователям смартфонов от компании Apple приложение банка «Тинькофф» недоступно еще с марта. Его удаление связано с внесением финансового учреждения в санкционный список Европейского союза.

Отмечается, что «Тинькофф» не единственный банк, приложение которого удалили из Google Play. Помимо него из магазина также пропали мобильные приложения банков «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Приморье», «Зенит», УБРиР и других.

Как сообщалось ранее, из магазина Google Play пропало приложение «МегаФона». В компании заявили, что они не видят оснований для такого решения, так как санкции Запада не распространяются на услуги связи. Приложение же используется исключительно для оплаты и подключения таких услуг. Подчеркивается, что программу можно скачать из российского магазина Rustore, а также из магазинов Appgallery, Xiaomi Getapps и Galaxy Store.