«Мегафон» ответил на вопрос об исчезновении приложения из Google Play «Мегафон» заявил, что не видит оснований для удаления своего приложения из Google Play

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Компания «Мегафон» не видит оснований для исчезновения своего мобильного приложения из магазина Google Play, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора. Там уточнили, что уже связались с Google по этому вопросу, так как санкции не распространяются на услуги связи. Кроме того, в пресс-службе рассказали, что приложение мобильного оператора по-прежнему доступно в магазинах Appgallery, Xiaomi Getapps, Rustore и Galaxy Store, а также на сайте компании.

Мы не видим оснований для удаления приложения, санкции не распространяются на услуги связи, а приложение — основной канал для оплаты и подключения услуг, — заявили в «Мегафоне».

17 марта стало известно, что мобильные приложения банков «Санкт-Петербург», «Левобережный», «Приморье» и «Уралсиб» пропали из Google Play. Ранее США ввели против этих банков санкции. Также стало известно, что пользователи банка «Уралсиб» (входит в топ-30 по объемам активов в РФ) массово жалуются на проблемы с работой приложения и сайта.

Главный разработчик сайта Кремля Артем Геллер рассказал, что удаление приложений банков из App Store и Google Play прежде всего касается владельцев iPhone, которым следует сохранить их на своих устройствах, а пользователи Android смогут скачать их на сайтах банков.