В Белгородской области сбили БПЛА самолетного типа

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Вячеслав Гладков

Над Белгородской областью сработала система ПВО, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

В Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Сейчас известно, что разрушений и пострадавших нет. Если они будут, обязательно дополнительно вам сообщу, — заявил Гладков.

Ранее Минобороны РФ в Telegram-канале заявило, что ночью 1 августа три беспилотника ВСУ участвовали в очередной атаке на Москву. Российские системы ПВО смогли сбить два БПЛА, а третий дрон был подавлен средствами РЭБ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько беспилотников при попытке пролета в столицу были сбиты средствами ПВО. Один дрон долетел до той же башни в «Москва-Сити», что и во время прошлой атаки ВСУ.

Утром 1 августа Минобороны заявило, что ВСУ попытались атаковать с помощью беспилотных катеров два корабля Черноморского флота России. Атака была отбита, беспилотники противника уничтожены. Отмечается, что катера ВСУ атаковали патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков», которые выполняли задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя.