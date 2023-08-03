Посол КНР: НАТО стала главной причиной обострения украинского кризиса

Фото: Wiktor Dabkowski/Xinhua/Global Look Press

НАТО стала главной причиной обострения украинского кризиса, заявил китайский посол в России Чжан Ханьхуэй в интервью ТАСС. Он вспомнил действия Североатлантического альянса в Косове, Ливии и Афганистане.

Вот уже более 30 лет НАТО повсюду разжигает огонь, разрушая стабильность и занимаясь сепаратизмом, как это было в Косове, Ливии и Афганистане, — сказал Ханьхуэй.

По его словам, пять расширений блока на восток значительно повлияли на «существующие после холодной войны порядок и безопасность в Европе». НАТО стала главной причиной ухудшения обстановки на Украине, отметил посол КНР. По оценке дипломата, Североатлантический альянс должен был прекратить существование после окончания холодной войны, так как является ее пережитком. Однако НАТО продолжает существовать, пропитываясь развязыванием войн и провоцированием конфликтов.

Факты доказали, что куда бы НАТО не протянула свои дьявольские лапы, там будут гибнуть люди и не будет мира, — заявил Ханьхуэй.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал результаты саммита НАТО не идеальными, потому что страна не получила приглашения в блок. По его словам, Киев осознает невозможность вступления в Альянс.