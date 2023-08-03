Сотни тысяч украинских беженцев попали под угрозу выселения из Британии

Фото: Denis Thaust/Keystone Press Agency/Global Look Press

Около 100 тысячам украинских беженцев, находящимся на территории Великобритании, возможно, придется покинуть страну в 2025 году после истечения срока их виз, написала британская газета Telegraph. Информацию подтвердил Роберт Бакленд, член парламента и бывший министр юстиции Великобритании.

Бакленд подчеркнул, что прозрачность в данном вопросе поможет семьям беженцев, в том числе со школьниками, правильно спланировать свое будущее. Он также призвал своих коллег — министров обсудить возможность предоставления украинцам «более стабильного статуса» и начать подготовительные работы по этому вопросу уже в текущем году.

Согласно статистике газеты, с началом военных действий на Украине в Британию прибыло 182 тысячи беженцев. Большинство из них приехали за последние полгода, и в 2025 году, когда их трехлетние визы истекут, приблизительно 100 тысяч украинцев могут оказаться в ситуации, когда им придется покинуть страну.

Ранее социолог Дорота Перетяткович сообщила, что отношение жителей Польши к украинским беженцам изменилось в худшую сторону из-за ряда возникших проблем. По ее словам, все больше поляков считают, что их правительство делает для мигрантов больше, чем для них самих. Из-за миграционного кризиса украинцы стали больше конкурировать с жителями Польши за рабочие места. Кроме того, они занимают очереди в детские сады и школы.