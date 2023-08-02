Пушилин: один ребенок госпитализирован после атаки ВСУ на ДНР

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Один ребенок был доставлен в больницу после обстрела ДНР со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил врио главы республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, украинские военные атаковали Донецк, Горловку и Ясиноватую.

В результате обстрела ранения получили еще семь человек. В настоящее время пострадавший ребенок находится в медучреждении, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Кроме этого, в Кировском районе Донецка произошел случай подрыва местного жителя на противопехотной мине «Лепесток». Сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

При атаке ВСУ также повреждены девять жилых домов в Куйбышевском, Кировском, Киевском и Петровском районах Донецка. В Горловке и Донецке оказались под ударом объекты гражданской инфраструктуры.

Противник обстрелял территорию Республики 63 раза, выпустив более 230 боеприпасов с применением реактивной артиллерии калибром 122 мм и ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм, — написал Пушилин.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела западной части города ранения получили трое человек. Также пострадали частный и многоквартирный дома, хозяйственные постройки и автомобиль.