Донецк под сильными обстрелами, есть погибшие: как ВСУ атакуют РФ 2 августа Донецк продолжает находиться под сильным обстрелом со стороны ВСУ, известно об одном погибшем и трех пострадавших

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела западной части города пострадали трое человек. Также сообщается об одном погибшем. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстрелах ряда населенных пунктов региона. Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk Военно-воздушных сил США работал на Крымском направлении. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Как ВСУ обстреляли Донецк

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале заявил, что вечером 1 августа в результате обстрела западной части города со стороны ВСУ пострадали три человека — женщины 1960 и 1967 годов рождения и мужчина 1943 года рождения. По его словам, под ударом оказались Петровский район и поселок городского типа Александровка. В результате обстрела также пострадали частный и многоквартирный дома, хозяйственные постройки, автомобиль.

Кулемзин добавил, что с начала дня украинские военнослужащие выпустили 124 снаряда калибра 155 мм в сторону Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов города. Всего город обстреливался 35 раз.

По информации военного корреспондента Семёна Пегова, при утреннем обстреле Куйбышевского района Донецка 2 августа погиб один человек. Удар в многоквартирный жилой дом произошел в 07:40, когда дом был полон людей.

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Что известно об обстрелах Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили 15 артиллерийских снарядов по селу Щетиновка, по селу Наумовка — семь артиллерийских снарядов. По его словам, из ствольной артиллерии и гранатомета обстреляли село Нехотеевка. Всего зафиксировано 18 артиллерийских попаданий и два гранатометных выстрела. В селе Журавлёвка украинские военные сбросили с БПЛА две гранаты и одно взрывное устройство. Также по населенному пункту выпущено два артиллерийских снаряда. Под гранатометный обстрел попало село Лозовое. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе по селу Кукуевка выпущено четыре артиллерийских снаряда, по селу Долгое — два минометных снаряда, по селу Логачевка — шесть артиллерийских снарядов, по селу Борки — один минометный снаряд. В результате обстрелов пострадавших и разрушений нет.

Губернатор заявил, что в Волоконовском районе из миномета украинские военные обстреляли окраину хутора Старый — зафиксировано 15 прилетов. Обошлось без последствий. В Краснояружском районе на окраине поселка Прилесье ВСУ сбросили с беспилотника одно неустановленное взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет.

Фото: t.me/vvgladkov

«В Грайворонском районе по территории между селом Безымено и хутором Байрак выпущено шесть минометных снарядов, по территории между селом Козинка и хутором Понуры — один минометный снаряд. Никто не пострадал, разрушений нет. По селу Козинка выпущено 16 минометных снарядов, из них семь пришлось на КПП. Пострадавших нет. В результате обстрела поврежден один сарай», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что в Шебекинском городском округе по селу Муром ВСУ выпустили 11 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — шесть минометных снарядов, по поселку Красное — пять минометных снарядов, по хутору Марьино и селу Середа — три и два минометных снаряда соответственно, по селу Сурково — один артиллерийский снаряд. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

Что за беспилотник кружился над Крымом

Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что 1 августа разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk Военно-воздушных сил США работал на Крымском направлении. Канал сообщал о возможной подготовке атак со стороны ВСУ. Местные власти не комментировали эту информацию. Также стало известно, что несколько дней назад Крымский мост оградили противодиверсионными боновыми заграждениями. Они предназначены для защиты от надводных и подводных дронов. Данные конструкции в перспективе будут защищать объект на всей его протяженности от прилетов ВСУ, которые применяют западную технику и переделанные под дроны-камикадзе гидроциклы.

Кого ФСБ обвинила в госизмене

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России обвинила в госизмене жителя Тамбовской области, планировавшего попасть на Украину через Турцию. По данным Центра общественных связей ведомства, мужчина переписывался с представителями украинских националистических формирований и намеревался вступить в ВСУ.

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ/РИА Новости

В ФСБ заявили, что перед поездкой в Турцию мужчина активно изучал специализированную литературу, читал книги по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике. Однако при пересечении границы он был задержан силовиками. В отношении жителя Тамбовской области возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Приготовление к государственной измене».

Несколько дней назад по этой же статье задержали жителя Орловской области. Мужчину подозревают наличии связей с представителями украинского военизированного объединения. По информации ФСБ, он планировал уехать в зону СВО, чтобы воевать на стороне ВСУ. Для этого он связался со Службой безопасности Украины и МИД страны, но не успел исполнить задуманное.

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