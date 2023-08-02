Российские военные разбили группу украинских десантников у Соледара

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военные из российской бригады «Терек» и казачьего отряда специального назначения «Енисей» бригады «Сибирь» успешно отразили атаку украинских десантников в районе Соледара по Артемовскому направлению, передает РИА Новости со ссылкой на командира «Енисея», известного под позывным Амиго. Он отметил, что украинская вертолетная авиация начала операцию в предыдущий день вблизи населенного пункта Рай-Александровка, который находится под контролем Киева.

Был произведен десант с трех низко летающих вертолетов, чтобы избежать поражения системами противовоздушной обороны (ПВО). Российские военные зафиксировали присутствие воздушных судов и подготовились к отражению атаки. Начальник штаба бригады «Терек», известный под позывным Бача, добавил, что вертолеты могли доставить боеприпасы или провиант.

Он уточнил, что с использованием беспилотников солдаты выявили движение бронетехники в этом районе, после чего открыли огонь при помощи реактивной и ствольной артиллерии отряда «Скиф». После этого военные стали наблюдателями за работой медицинской эвакуационной группы Вооруженных сил Украины.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что за июль украинская армия потеряла не менее 20,8 тысячи солдат. Кроме того, ВСУ лишились десяти немецких танков Leopard, 11 американских БМП M2 Bradley, а также 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши.