Жителя Тамбовской области обвинили в госизмене за желание вступить в ВСУ

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Федеральная служба безопасности РФ обвинила в госизмене жителя Тамбовской области, планировавшего попасть на Украину через Турцию, сообщает РИА Новости. По данным Центра общественных связей ФСБ, мужчина переписывался с представителями украинских националистических формирований и намеревался вступить в ВСУ.

Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Тамбовской области, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что перед поездкой в Турцию мужчина активно изучал специализированную литературу, читал книги по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике. Однако при пересечении границы он был задержан сотрудниками ФСБ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Приготовление к государственной измене». В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также мотивы задержанного.

Как сообщалось ранее, ФСБ задержала жителя Орловской области, которого также подозревают в наличии связей с представителями украинского военизированного объединения. По данным следствия, мужчина планировал уехать в зону СВО, чтобы воевать на стороне ВСУ. Для этого он связался со Службой безопасности Украины и МИД страны, но не успел исполнить задуманное.