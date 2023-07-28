ФСБ задержала жителя Орловской области за желание воевать на стороне ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Орловской области, которого подозревают в наличии связей с представителями украинского военизированного объединения, признанного террористическим, сообщает РИА Новости. По данным ведомства, мужчина планировал уехать в зону СВО, чтобы воевать на стороне Вооруженных сил Украины.

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что, являясь сторонником проукраинских взглядов, он (задержанный. — NEWS.ru) выразил и подтвердил намерения переехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, — говорится в сообщении ведомства.

В Центре общественных связей ФСБ отметили, что мужчина уже успел связаться со Службой безопасности Украины, погранслужбой, а также МИД страны с заявлениями о желании присоединиться к ВСУ. Против него было возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к участию в деятельности террористической организации.

Ранее в Брянской области был задержан россиянин, пожелавший воевать за Украину. Его обвиняют в приготовлении к участию в вооруженном формировании на территории Украины с целью нанесения ущерба безопасности России.