Россия взяла под контроль Клещеевку в ДНР: что это значит, почему важно

Фото: МО РФ

Село Клещеевка, которое находится в пригороде Артемовска, взято под контроль российскими силами, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live». Что значит для России взятие этого населенного пункта?

В чем заключается важность Клещеевки

По словам экс-министра безопасности Донецкой Народной Республики Андрея Пинчука, стратегическая важность Клещевки заключается в том, что контроль над этим населенным пунктом дает возможность держать почти все дороги, ведущие в Артемовск.

«Когда вы контролируете Клещеевку, вы контролируете всю прилегающую транспортную структуру», — пояснил Пинчук в беседе с «РИА Новости».

Военный эксперт Анатолий Матвийчук подчеркнул, что Клещеевка находится на переднем фланге обороны ВС РФ. Поэтому при любом продвижении ВСУ на несколько метров в украинских СМИ сразу появляется информация, что их военным якобы удалось достичь успехов на данном направлении.

«Скорее всего, Вооруженные силы РФ занимают господствующие высоты, заминировали и взяли под прицел все подступы к Клещеевке. Все находится под прицелом нашей армии», — заявил Матвийчук в разговоре с NEWS.ru.

Почему ВСУ не могут взять Клещеевку

Командующий сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский заявлял, что под Артемовском, который «по плану контрнаступления» должен был якобы оказаться в кольце ВСУ к концу июня, ситуация развивается совершенно не в пользу Киева. По его словам, украинские войска пытаются зацепиться за окраины Клещеевки, но российские военные постоянно выбивают их, нанося серьезный урон.

ВСУ в настоящее время перешли к тактике малых групп, точечно пытаясь атаковать позиции ВС РФ. Украинская армия проводит активную артподготовку с применением кассетных боеприпасов, пытаясь проредить российскую оборону перед готовящимися атаками.

Как российская армия противостоит ВСУ в районе Клещеевки

Российский военный добровольческий отряд «Барс-13» предотвратил попытку нескольких групп противника прорвать оборону в районе Клещеевки. Бойцы уничтожили украинских диверсантов, сообщают «Известия».

Отмечается, что ВСУ несколько раз за день пытаются прорвать оборону, но силы ВС РФ подавляют противника.

«Ночью были отбиты две атаки пехоты. Вчера попыток не предпринималось. Они [передвигаются] малыми группами, по пять-десять человек», — рассказал боец отряда «Барс-13» с позывным Золотой.

По словам врио Главы ДНР Дениса Пушилина, неоднократно были пресечены попытки украинской армии провести ротацию.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщал, что авиацией были нанесены серьезные удары по подразделениям ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении.

«Также экипажами вертолётов армейской авиации в районах Клещеевки и Андреевки уничтожены танк и два бронетранспортёра, один из которых американского производства М-113», — заявил Астафьев.

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