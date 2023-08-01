Балицкий заявил о перегруппировке ВСУ на Ореховском направлении

Фото: МО Украины

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий утверждает, что Вооруженные силы Украины проводят перегруппировку на Ореховском направлении. По его словам, украинцы пытаются сформировать штурмовые группы из мобилизованных украинцев, у которых нет боевого опыта. В Министерстве обороны России данную информацию не прокомментировали.

На Ореховском направлении противник проводит перегруппировку, пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных, у которых отсутствует должная подготовка, — рассказал врио главы региона на своем Telegram-канале.

Балицкий также подчеркнул, что у противника наблюдается низкий моральный дух, а его действия остаются неслаженными. Украинские солдаты все чаще сдаются в плен российской армии, чтобы сохранить свою жизнь, подытожил он.

Врио главы региона рассказал, что в четыре часа утра украинские войска предприняли попытку прорыва российской линии обороны на Ореховском направлении, однако им не удалось этого сделать. В ходе боев противник понес большие потери, отмечает он. В Минобороны РФ эту информацию также не прокомментировали.

Как сообщалось ранее, российские штурмовики Су-25 «Грач» нанесли удар по замаскированным укреппозициям ВСУ. В результате атаки была уничтожена бронетехника противника.