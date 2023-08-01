Военкор Коц показал кадры уничтожения опорного пункта ВСУ Военкор Коц заявил об уничтожении опорного пункта ВСУ с помощью FPV-дрона

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал на своем канале в Telegram кадры уничтожения украинского опорного пункта российскими военными. По его словам, для нанесения удара использовала дрон-камикадзе, управляемый с помощью FPV-очков. На кадрах видно, что в момент уничтожения на опорном пункте находились не менее двух солдат ВСУ. В Министерстве обороны РФ не комментировали данную информацию.

Как сообщалось ранее, Вооруженные силы России успешно поразили опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении с помощью вертолета Ка-52 «Аллигатор». По данным Минобороны РФ, на пункте хранились вооружения, предназначенные для уничтожения танков. Подразделение ВСУ, находившееся на пункте, было уничтожено вместе с укреплениями.

Российскими военными также была уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab, произведенная в Польше и переданная Киеву западными партнерами. По словам военкора Андрея Руденко, по ней ударили дроном-камикадзе «Ланцет». Самоходку не спасли деревья, за которым ее спрятал экипаж. Кроме того, армия России прямым попаданием уничтожила танк Т-72М1 с помощью корректируемого снаряда «Краснополь».