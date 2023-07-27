ВСУ «попрощались» с польским «Крабом» после удара российского «Ланцета» Военкор Руденко показал на видео момент уничтожения польской самоходки Krab в зоне СВО

Фото: Markus Rauchenberger/Us Army/Global Look Press

САУ Krab

Вооруженные силы Украины потеряли в зоне боевых действий очередную самоходку польского производства Krab, сообщил военкор Андрей Руденко. В своем Telegram-канале он опубликовал видео, на котором запечатлен момент уничтожения орудия дроном-камикадзе «Ланцет».

Где именно была сделана запись, журналист не уточнил. На ролике можно заметить, как САУ движется у лесополосы, причем рядом находятся украинские солдаты. Позднее самоходку укрыли среди деревьев, что не спасло ее от удара, после которого над кронами поднялось облако дыма.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали, что артиллеристы Центрального военного округа уничтожили польскую самоходную гаубицу Krab на Краснолиманском направлении. Местоположение военной техники удалось вычислить при помощи беспилотников.

Президент России Владимир Путин также заявлял, что в боях на Запорожском направлении в среду, 26 июля, подразделения ВС РФ уничтожили 39 единиц бронетехники противника, в том числе 26 танков. Это почти 80% всех машин, которые ВСУ перебросили на этот участок линии соприкосновения.

Путин уточнил, что бои разворачивались в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа.