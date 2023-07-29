Опубликованы кадры уничтожения опорного пункта ВСУ вертолетом Ка-52

Фото: МО РФ

Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град»

Минобороны России опубликовало в своем Telegram-канале видео, на котором Вооруженные силы РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении с помощью вертолета Ка-52 «Аллигатор». В подразделении украинских военных хранились противотанковые средства поражения.

Получив целеуказание, «Аллигатор» нанес удар, в результате чего было уничтожено подразделение ВСУ с противотанковыми средствами поражения, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее репортер ВГТРК Андрей Руденко разместил в своем Telegram-канале кадры, на которых Вооруженные силы РФ уничтожили технику и личный состав ВСУ на Белогоровском направлении.

До этого Руденко сообщал, что Вооруженные силы Украины потеряли в зоне боевых действий очередную самоходку польского производства Krab. Военкор опубликовал видео, на котором запечатлен момент уничтожения орудия дроном-камикадзе «Ланцет».

Кроме того, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» публиковал три видеозаписи, на которых российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожает в зоне СВО на Украине тяжелую технику украинской армии. На видео показаны ликвидация финского БТР ХА-180, танка ВСУ на Харьковском направлении и взрыв украинского БМП под Артемовском.