Стало известно об успешном наступлении армии РФ на Купянском направлении «Два майора»: армия России успешно атаковала позиции ВСУ на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Два майора» сообщил об успешном наступлении Вооруженных сил России на позиции ВСУ на Купянском направлении. По его данным, в ходе атаки была уничтожена бронетехника противника. Украинские войска попытались провести контратаку, однако она была отбита, утверждает источник канала. В Министерстве обороны РФ не комментировали эту информацию.

Авторы канала отмечают, что в ходе наступления были использованы средства аэроразведки, что позволило обнаружить самоходную артиллерийскую установку ВСУ «Гвоздика», а также несколько гаубиц Д-30. Они были уничтожены российскими войсками, сообщает источник.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что Вооруженные силы России взяли населенный пункт Клещеевка в пригороде Артемовска. По его словам, село продолжает подвергаться атакам со стороны ВСУ. Кроме того, украинцы пытаются перейти в наступление в районе поселка Майорск на Донецком направлении, заявил он.

Российские войска также нанесли массированный удар по позициям Вооруженных сил Украины в районе Работино. В ходе атаки украинцы понесли большие потери в живой силе. В Министерстве обороны РФ не прокомментировали эту информацию.