ВСУ за сутки 74 раза обстреляли ДНР

Фото: МО Украины

В течение последних 24 часов войска Украины провели 74 обстрела территории Донецкой Народной Республики, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов военных преступлений Украины (СЦКК). При этом было выпущено 279 боеприпасов различного калибра.

За последние сутки было зарегистрировано 74 случая обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). Противник осуществил 48 обстрелов в Донецком направлении с использованием РСЗО и артиллерии калибра 155 миллиметров. В Горловском направлении было зафиксировано 14 обстрелов из артиллерии калибра 152 миллиметра. В Ясиноватском направлении зафиксировано 12 обстрелов из артиллерии калибра 155 миллиметров, — заявили в СЦКК.

Под артиллерийским огнем оказались Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. По данным представительства, в результате обстрелов получили ранения восемь мирных жителей, среди которых ребенок 2006 года рождения. Для сравнения, в предыдущие сутки было зафиксировано 112 обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела западной части города ранения получили трое человек. Также пострадали частный и многоквартирный дома, хозяйственные постройки и автомобиль.