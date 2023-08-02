Запад разочарован наступлением ВСУ: новости СВО на вечер 2 августа Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Издание Politico опубликовало материал, в котором отмечается, что отсутствие успехов ВСУ в условиях интенсивной военной поддержки Запада вызывает много вопросов в США. По данным издания, представитель Пентагона генерал Патрик Райдер уже обратился к украинскому командованию с просьбой объясниться за провал контрнаступления на Запорожском направлении. В ведомстве полагают, что впереди ВСУ ждут еще большие испытания. Более того, есть риск оказаться в ловушке.

При этом журналисты, ссылаясь на собственные источники, подчеркнули, что сторонники Украины, желавшие увидеть результат на поле боя, были «сильно разочарованы» тем, как завершился рывок ВСУ в Запорожской области. Киев перебросил в район Орехова несколько тысяч солдат, подготовленных западными инструкторами, но так и не добился успеха.

Усугубляется ситуация тем, что российская армия превосходит противника по своим возможностям. Если ВСУ смогут прорваться через огромные минные поля, для них есть риск угодить в западню. ВС РФ способны при помощи артиллерии заминировать пути отхода украинской группировки, заблокировав ее на линии фронта.

Telegram-канал «Два майора» сообщил об успешном наступлении Вооруженных сил России на позиции ВСУ на Купянском направлении. По его данным, в ходе атаки была уничтожена бронетехника противника. Украинские войска попытались провести контратаку, однако она была отбита, утверждает источник канала. В Министерстве обороны РФ не комментировали эту информацию.

В канале отмечают, что в ходе наступления были использованы средства аэроразведки, что позволило обнаружить самоходную артиллерийскую установку ВСУ «Гвоздика», а также несколько гаубиц Д-30. Они были уничтожены российскими войсками, сообщает источник.

Российские военные нанесли удар по месту расположения иностранных наемников в Измаиле. Повреждения также получила база ремонта катеров Вооруженных сил Украины и хранилище топлива. В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.

Врио главы региона Евгений Балицкий рассказал, что российские войска ликвидировали очередную штурмовую группу ВСУ в Запорожской области. По его словам, противник выдвинулся к позициям ВС РФ у Работино, где его накрыли артиллерийским огнем.

Военкор Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo сообщил, что при утреннем обстреле Куйбышевского района Донецка 2 августа погиб один человек. Еще один человек ранен. По сведениям Пегова, удар в многоквартирный жилой дом случился в 07:40, когда люди еще были дома.

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Украинские военные атаковали село Вязовое Краснояружского района Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, снаряды задели линию электропередачи в населенном пункте. Пострадавших нет.

Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что украинские войска нанесли ракетный удар по аэродрому Гвардейское в Крыму. По сведениям канала, ракета упала рядом с базой, не причинив ущерба объектам на ее территории. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По предположению канала, ВСУ могли выпустить по аэродрому переделанную под баллистическую ракету С-200 или же ОТРК «Гром-2». Канал также допустил, что украинские военные могли использовать новый тип ракет/БЛА, который ранее они применили в районе Раздольного.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в ночь на 2 августа украинский беспилотный катер попытался атаковать корабль Военно-морского флота России, который сопровождал гражданские суда в юго-западной части Черного моря. По его словам, судно было вовремя обнаружено и уничтожено. О жертвах и пострадавших с российской стороны не сообщалось.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал Зеленского задуматься над тем, что он сделал со своей страной. Так он отреагировал на обещание украинского лидера о том, что россияне «серьезно почувствуют» последствия работы ВСУ. Медведев посоветовал ему «посмотреть на результаты работы» российской артиллерии на Украине.

Читайте также:

В Киеве произошла серия взрывов: новости СВО на утро 2 августа