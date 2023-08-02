Беспилотный катер ВСУ попытался атаковать российский корабль в Черном море Минобороны РФ: беспилотный катер ВСУ попытался атаковать российский корабль в Черном море

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Фрегат «Адмирал Эссен»

В ночь на 2 августа украинский беспилотный катер попытался атаковать корабль Военно-морского флота России, который сопровождал гражданские суда в юго-западной части Черного моря, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, судно было вовремя обнаружено и уничтожено. О жертвах и пострадавших с российской стороны не сообщается.

Сегодня ночью киевским режимом предпринята очередная попытка атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-Морского Флота России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря. Профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен, — сказал Конашенков.

По его словам, суммарно за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО были успешно отражены 20 атак украинских военных. В ходе боевых действий за день погибли около 925 украинских военных, а также были уничтожены 55 единиц техники, 12 беспилотников и три склада с боеприпасами и топливом ВСУ.

1 августа в Минобороны РФ сообщили, что Украина попыталась атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западной части Черного моря. По данным ведомства, атака осуществлялась с применением трех полупогружных безэкипажных катеров. Корабли ВМФ РФ смогли отразить атаку.

Утром 1 августа Минобороны заявило, что ВСУ попытались атаковать с помощью беспилотных катеров два корабля Черноморского флота России. Атака была отбита, беспилотники противника уничтожены. Отмечается, что катера ВСУ атаковали патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков», которые выполняли задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя.