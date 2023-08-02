«Урод с напудренным носом»: Медведев ответил на угрозы Зеленского Медведев: Зеленскому стоит задуматься над тем, что он сделал со своей страной

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит задуматься над тем, что он сделал со своей страной, написал в Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Так он отреагировал на обещание Зеленского, что россияне «серьезно почувствуют» последствия работы ВСУ. Медведев посоветовал ему «посмотреть на результаты работы» российской артиллерии на Украине.

Деятель в грязной зеленой майке сказал, что россияне серьезно почувствуют результаты их работы. Он бы, урод с напудренным носом, лучше съездил и посмотрел на результаты работы российских вооруженных сил по целям в Одессе, Днепропетровске, Львове, Харькове, Измаиле, Новомихайловке, Ильичевске и других после террористических атак Украины. И задумался, что он сделал со своей страной! — написал Медведев.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк после очередной атаки беспилотников на Москву заявил, что «неустановленных дронов» будет еще больше. По его мнению, РФ ждет «больше краха, больше гражданских конфликтов».

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак призвал остановить удары беспилотников по Москве. Он подчеркнул, что организация выступает против любых атак на гражданские объекты.