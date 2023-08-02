Балицкий: штурмовую группу ВСУ накрыло артиллерийским огнем у Работино

Фото: МО РФ

Российские войска ликвидировали очередную штурмовую группу ВСУ в Запорожской области, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, противник выдвинулся к позициям ВС РФ у Работино, где его накрыли артиллерийским огнем.

Штурмовая группа противника предприняла еще одну попытку прорвать наши рубежи северо-восточнее Работино Запорожской области. Штурмовая группа была обнаружена еще в момент выдвижения, наши артиллеристы уничтожили ее, — сообщил Балицкий.

Он отметил, что на Запорожском направлении украинские войска несут серьезные потери. В сложившейся обстановке сдача в плен для солдат ВСУ стала единственным способом сохранить свои жизни, написал Балицкий.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что российские войска нанесли удар по расположениям ВСУ на Времевском выступе. В результате этой операции украинские подразделения выбили из села Старомайорского. По словам Рогова, в боестолкновениях на этом участке фронта ВСУ потеряли целую бригаду — более трех тысяч солдат.

Эту информацию подтверждал врио главы ДНР Денис Пушилин. Он говорил, что украинские войска понесли большие потери в Старомайорском и были вынуждены оставить населенный пункт.