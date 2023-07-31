Рогов: ВСУ потеряли целую бригаду в боях за село Старомайорское Рогов заявил о потере ВСУ целой бригады в боях за село Старомайорское

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины потеряли целую бригаду в боях за село Старомайорское в районе Времевского выступа, сообщил ТАСС глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, на Запорожском направлении Украина «кидает на убой колоссальные силы».

Подтвержденные данные по невозвратным потерям — свыше трех тысяч бойцов именно на данном участке, — подчеркнул Рогов.

Президент России Владимир Путин 29 июля заявил, что противник в зоне действия спецоперации на Украине везде остановлен и отброшен. Глава государства отметил, что российская армия забирает нужные участки для Вооруженных сил РФ. Войска продвинулись на 15 километров по фронту и на четыре километра в глубину, добавил Путин.

Ранее Рогов сообщил, что российские военнослужащие в районе села Старомайорского на Времевском выступе взяли в плен группу украинских бойцов. По его словам, часть солдат ВСУ сдались в плен добровольно. В одном из случаев такое решение приняли свыше 10 человек за раз, уточнил Рогов. Все атаки ВСУ на Запорожском направлении были скованы, противник не может достичь значимых успехов и несет большие потери как в военной технике, так и в живой силе, отметил он.