«Рыбарь» сообщил об ударе ВСУ по аэродрому в Крыму

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Аэродромы и терминалы-ВПП, Гвардейское

Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что украинские войска нанесли ракетный удар по аэродрому Гвардейское в Крыму. По сведениям канала, ракета упала рядом с базой, не причинив ущерба объектам на ее территории. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По предположению канала, ВСУ могли выпустить по аэродрому переделанную под баллистическую ракету С-200 или же ОТРК «Гром-2». Канал также допустил, что украинские военные могли использовать новый тип ракет/БЛА, который ранее они применили в районе Раздольного.

Канал также отметил, что за последние недели ВСУ обстреливали аэродром неоднократно. К тому же спутниковая группировка НАТО свыше 30 раз проводила его съемку в течение июля.

Ранее военкор Семен Пегов сообщил в Telegram-канале WarGonzo об обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка. По его данным, удар был нанесен рано утром 2 августа по многоквартирному дому, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Накануне об обстреле Донецка сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, под ударом ВСУ оказались Петровский район и поселок городского типа Александровка. При обстреле пострадали три человека — две женщины и один мужчина.