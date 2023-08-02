ВСУ ударили по селу Вязовое Гладков сообщил об обстреле села Вязовое под Белгородом

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Украинские военные атаковали село Вязовое Краснояружского района Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, снаряды задели линию электропередач в населенном пункте. Пострадавших нет.

Сегодня под обстрел ВСУ попала окраина села Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждена линия электропередачи, — написал Гладков.

Согласно подсчетам Гладкова, на восстановление после обстрелов предприятий, жилья и социальных объектов в Белгородской области понадобится 20 млрд рублей. Он уточнил, что полностью разрушенными оказались пять многоквартирных домов, 81 частный дом, еще более 1200 домов и квартир требуют ремонта.

3 июля Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попало белгородское село Кукуевка. По его словам, украинские военные вели огонь из ствольной артиллерии, зафиксировано 20 прилетов. Никто не пострадал, повреждения получили шесть частных домов, два транспортных средства и четыре нежилых строения. Также ВСУ обстреляли село Карабаново, а над селом Карабаново был сбит беспилотник, указал он.