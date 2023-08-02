«Сильно разочарованы»: Киев заставили объясняться перед США за провалы ВСУ Politico: Пентагон потребовал от Киева объясниться за провал наступления под Запорожьем

Фото: МО Украины

Отсутствие успехов ВСУ в условиях интенсивной военной поддержки Запада вызывает много вопросов в США, сообщает Politico. По данным издания, представитель Пентагона генерал Патрик Райдер уже обратился к украинскому командованию с просьбой объясниться за провал контрнаступления на Запорожском направлении. В ведомстве полагают, что впереди ВСУ ждут еще большие испытания. Более того, есть риск оказаться в ловушке.

Для них это была и будет по-прежнему тяжелая борьба, — прокомментировал ситуацию Райдер.

При этом журналисты, ссылаясь на собственные источники, подчеркнули, что сторонники Украины, желавшие увидеть результат на поле боя, были «сильно разочарованы» тем, как завершился рывок ВСУ в Запорожской области. Киев перебросил в район Орехова несколько тысяч солдат, подготовленных западными инструкторами, но так и не добился успеха.

Усугубляется ситуация тем, что российская армия превосходит противника по своим возможностям. Если ВСУ смогут прорваться через огромные минные поля, для них есть риск угодить в западню. ВС РФ способны при помощи артиллерии заминировать пути отхода украинской группировки, заблокировав ее на линии фронта.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что ВС РФ остановили наступление украинских войск в районе села Работино в Запорожской области. Противник пытался вклиниться в первую линию обороны, но потерпел поражение.