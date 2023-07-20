Российские войска сорвали наступление ВСУ в Запорожье Рогов: ВС России остановили наступление ВСУ у села Работино в Запорожской области

Фото: МО РФ

Российские войска остановили наступление ВСУ в районе села Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отметил, что ВСУ не удалось вклиниться в первую линию обороны.

Крупномасштабное наступление украинских войск в районе Работино остановлено. Противник задействовал для атаки бронетехнику, включая танки, но был остановлен массированным встречным огнем, в том числе с применением авиации и артиллерии, и отброшен в лесопосадки, — сказал он.

Накануне Рогов рассказал, что украинские войска изменили наступательную тактику на Запорожском направлении. Они стараются небольшими группами вгрызаться в первую линию обороны ВС РФ. По мнению Рогова, смена стратегии связана с предыдущими неудачными «мясными штурмами», когда пехоту бросали волнами на убой.

Ранее Рогов отмечал, что ВСУ проводят перегруппировку на Запорожском направлении после провальных попыток масштабного контрнаступления. Он также добавил, что Украина подтягивает в регион резервы в надежде атаковать снова.