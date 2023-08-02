NYT: ВСУ планируют вернуться к прежней практике контрнаступления

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская армия намерена вернуться к прежней тактике контрнаступления из-за неэффективности западной тактики. ВСУ намерены попытаться измотать российские силы, сообщает The New York Times.

По данным газеты, украинские войска, прошедшие подготовку на Западе, терялись в поле боя и не могли продвигаться через минные заграждения, а также откладывали наступательные действия.

Сейчас, как сообщает издание, ВСУ возвращаются к старой тактике и делают акцент на изматывании российских войск ударами артиллерии и ракет большой дальности. NYT добавляет, что этот факт заставляет задуматься о качестве подготовки украинцев Западом.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что согласно военной науке, для успешного прорыва требуется создать шестикратное превосходство на избранном направлении, трехкратное во всей полосе и завоевать огневое превосходство в воздухе и на земле, однако ни один из этих пунктов Украина не выполнила.

По его словам, именно по этой причине прорыв, который предпринял Киев на новом направлении, не увенчался успехом. Военный эксперт добавил, что украинские военные пытаются «прощупать» слабые места в российской обороне.