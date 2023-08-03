В ДНР рассказали о боях с ВСУ на подступах к Артемовску Ян Гагин: ВСУ группируют силы на подступах к Артемовску, идут бои за Клещеевку

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Украинская армия собирает большие силы у Артемовска и продолжает вести активные боевые действия за соседние населенные пункты, заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин в интервью РИА Новости. Он также уточнил, что на данный момент Клещеевка находится под контролем российских военных.

В районе Артемовска противник концентрирует значительное количество вооруженных сил и не прекращает наступательные действия. Сражения за Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку все еще идут. Факт в том, что эти малые населенные пункты являются стратегическими точками для возможного наступления на Артемовск, — объяснил Гагин.

Он отметил, что некоторые высоты в области Клещеевки заняты противником, который оттуда обстреливает подступы к Артемовску, контролируя часть территории. Это представляет собой определенную проблему, при этом Гагин выразил уверенность, что российская армия сможет с ней справиться.

Ранее российские артиллеристы уничтожили позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области, где польские наемники попытались поднять свой национальный флаг. Командир подразделения с позывным Буря подтвердил, что напротив его подразделения находятся не только украинские войска, но и польские наемники, чьи разговоры часто слышны по радио.