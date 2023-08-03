ВС РФ уничтожили поднявших флаг Польши на позициях ВСУ наемников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские артиллеристы уничтожили позицию Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области, где польские наемники попытались поднять свой национальный флаг, передает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения с позывным «Буря». Он подтвердил, что напротив его подразделения находятся не только украинские войска, но и польские наемники, чьи разговоры часто слышны по радио.

Мы заметили, что поляки возвели свои флаги на позиции напротив нас. Очевидно, они немного расслабились и совершили ошибку, подняв польский флаг. Мы немедленно обнаружили их и сообщили их координаты нашим артиллеристам. Они быстро реагировали. Позиция была уничтожена примерно через час. С тех пор флаги там не поднимали, — объяснил командир.

Он также отметил, что российские солдаты открыли пулеметный огонь по позициям через реку в момент, когда журналисты находились в их укрытии.

Ранее военкор Котенок сообщил, что Вооруженные силы России ликвидировали грузинского наемника в зоне проведения СВО. Он добавил, что иностранный боец командовал подразделением ВСУ на Артемовском направлении. Наемник возглавлял отряд «Черный орел», уточнил военкор. Он входит в состав 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.