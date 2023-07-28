ВС России ликвидировали грузинского наемника на Артемовском направлении

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вооруженные силы России ликвидировали еще одного грузинского наемника, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, иностранный боец командовал подразделением ВСУ на Артемовском направлении.

Грузинский наемник возглавлял отряд «Черный орел», уточнил военкор. Он входит в состав 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Ранее наемник из Австралии с позывным Буш рассказал о произволе в рядах украинской армии. По его словам, командиры ВСУ демонстрируют некомпетентность. Буш признался, что видел на Украине вещи, являющиеся совершенно неприемлемыми с военной точки зрения. При этом солдатам и наемникам запрещают рассказывать об этом, угрожая «последствиями».

Кроме того, ранее представитель подполья Николаева поделился подробностями ударов России по позициям иностранных наемников. По словам активиста, военные ликвидировали по меньшей мере четыре места их расположения на южном побережье Украины. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту, отметил он.

Кроме того, ранее Украину уличили в наборе наемников в Южной Америке. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, в этом деле ВСУ помогают эксперты НАТО.