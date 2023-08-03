Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Фото: Фото: МО Украины

Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов по военным преступлениям Украины (СЦКК). Утром в четверг в течение часа было выпущено 16 снарядов калибра 155 миллиметров, соответствующих натовским стандартам.

Зарегистрирован обстрел со стороны украинских вооруженных формирований по следующим направлениям: 03.05 — из поселка Максимильяновка по Донецку (Петровский район): выпущено три 155-мм снаряда; 03.05 — из поселка Авдеевка по Макеевке (Советский район): выпущено три 155-мм снаряда; 03.05 — из поселка Кураховка по Донецку (Кировский район): выпущено четыре 155-мм снаряда, — заявили в СЦКК.

Кроме того, в 03:20 и 03:40 под обстрел украинских войск попал Петровский район Донецка, где было выпущено общим счетом шесть снарядов натовского калибра.

Ранее мэр Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Кукуевка. По его словам, украинские военные вели огонь из ствольной артиллерии, зафиксировано 20 прилетов. Никто не пострадал, повреждения получили шесть частных домов, два транспортных средства и четыре нежилых строения. Также ВСУ обстреляли село Борки, а над селом Карабаново был сбит беспилотник, указал он.